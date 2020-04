CRIME : दतिया में लॉकडाउन मेें लाखों की लूट, पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए लूट लिया व्यापारी

loot with businessman in datia in daylight : पूरे प्रदेश में लगातार चोरी और लूट की केस सामने आ रहे हैं। शराब की चोरी सबसे ज्यादा हो रही है। ताजा वारादात दतिया जिले के इंदरगढ़ में हुई है