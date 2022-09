जिले के सेंवढ़ा अनुभाग में दो गायों में लंपी रोग मिला

पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट ,

दतिया Published: September 22, 2022 05:18:18 pm

दतिया. जिले के सेवढ़ा अनुभाग के गांवों में लंपी ने दस्तक दे दी है। दो गायों में लंपी के लक्षण मिले हैं। इन गायों के शरीर में बड़े बड़े दाने निकल आए हैं। पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। उसने रोग न फैले इसके लिए गौटपॉक्स नाम की वैक्सीन पांच हजार मंगाई है।

बताया गया है कि सेंवढ़ा अनुभाग के ग्यारा व आसपास के एक गांव की गायों में यह रोग पाया गया है। इनका इलाज चल रहा है।यही नहीं अन्य गांवों में रोग न फैले इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग ने गायों को गौटपॉक्स नाम की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। पांच किलोमीटर की परिधि तक रहता है असर

विशेषज्ञों का मानना है कि लंपी वायरस का असर 5 किलोमीटर की परिधि तक रहता है। इस लिहाज से सेंवढ़ा जनपद के ग्यारा गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में विशेष प्रबंध किए हैं। डेढ़ लाख गायें हैं जिले में

जिले में गायों की संख्या करीब डेढ़ लाख है।इसलिए सभी को वैक्सीन लगाने या अन्य सावधानियों के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। सर्वे का काम तो चल ही रहा है। वैक्सीन लगाने टीमों का गठन किया गया है। चार दिन पहले मेलों पर प्रतिबंध

कलेक्टर संजय कुमार ने सात दिन पहले ही धारा 144 लागू कर जिले में पशु मेले, हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। झांसी और भिंड समेत आसपास के अन्य जिलों से आने वाले पशुओं पर पूरी तरह पाबंदी है।

जिले में सेंवढ़ा अनुभाग के गांवों की दो गायों में लंपी पाया गया है। उनका इलाज कराया जा रहा है। वैक्सीन भी खरीद कर लगाई जा रही है।

डॉ. राकेश शर्मा, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं पढ़ना जारी रखे

