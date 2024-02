पाम ऑइल से बनाया जा रहा था सिंथेटिक मावा-पनीर

दतियाPublished: Feb 24, 2024 11:31:44 pm Submitted by: संजय तोमर

डेयरी संचालक दबोचा Synthetic mawa-cheese was being made from palm oil, news in hindi, mp news, datia news

मुरैना. जिले में दूध में पाम ऑइल सहित अन्य घातक चीजें मिलाकर सिंथेटिक पनीर, मावा बनाने का कारोबार थम नहीं रहा है। शनिवार को सहराना गांव के गरसिंह का पुरा में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर सिंथेटिक मावा-पनीर बनाते हुए डेयरी संचालक को पकड़ा।आरोपी डेयरी संचालक के विरुद्ध एफआईआर के लिए थाने में आवेदन दिया है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सहराना गांव स्थित गरसिंह का पुरा में संचालित हो रही दूध डेयरी पर ङ्क्षसथेटिक मावा-पनीर बनाया जा रहा है। सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शनिवार दोपहर को छापामार कार्रवाई की । इस दौरान दिलीप सिंह(28) पुत्र रामेश्वर गुर्जर के घर में भट्टी पर पनीर-मावा तैयार किया जा रहा था। पूछताछ करने पर आरोपी दिलीप सिंह ने खुद को डेयरी संचालक बताया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं बता सका।

दूध से क्रीम निकालकर पाम ऑइल मिलाकर बन रहा था। फूड सेफ्टी विभाग की टीम को डेयरी के अंदर तीन कड़ाही में मावा बनते हुए मिला। वहीं नजदीक खुला हुआ पाम ऑइल भी रखा था। जिससे जाहिर था कि दूध से क्रीम निकालकर उसमें पाम ऑइल मिलाकर मावा व पनीर तैयार किया जा रहा था।

डेयरी से यह मटेरियल मिला, सेंपल लिए

दूध डेयरी से फूड सेफ्टी टीम को 55 किलो मावा, 24 किलो पनीर, 40 किलो पाम ऑइल मिला। इन तीनों सामग्री के सैंपल भरकर उसे जब्त कर डेयरी संचालक के सुपुर्द किया गया। वहीं आरोपी डेयरी संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए फूड सेफ्टी अधिकारी किरन सेंगर ने सिविल लाइन थाने में लिखित आवेदन भी दिया है।

किडनी-हार्ट को डैमेज करता है सिंथेटिक पनीर-मावा

सपरेटा दूध में पाम ऑइल अथवा मेक्साडेक्साट्रोन सहित अन्य सामग्री डालकर तैयार किया जाने वाला ङ्क्षसथेटिक पनीर, मावा का सेवन किडनी और हार्ट को डैमेज करता है। इसके लगातार सेवन से कैंसर जैसे रोग होने का खतरा 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। डॉ. राघवेंद्र यादव, एमडी मेडिसिन जिला अस्पताल