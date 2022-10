न इन पर पुलिस का खौफ, न डरते हैं हादसों से ये

चैकिंग के दौरान 47 दो पहिया वाहनों पर कार्रवाई

दतिया Published: October 14, 2022 04:58:34 pm

दतिया. कई वाहन चालकों को पुलिस का न तो खौफ है न ही वे सडक़ पर होने वाले हादसों से ही डरते हैं। इस वजह से हेलमेट लगाना अब उनकी आदत में नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही कुछ वाहन चालकों को पुलिस की चेकिंग के दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दरअसल सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुवार को थाने के सामने एवं दिनारा रोड पर चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट लगाकर गुजर रहे 47 दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। अभियान प्रारंभ किया सिविल लाइन टीआई धबल सिंह चौहान के ने पुलिस बल के साथ शहर में दिनारा रोड एवं थाने के सामने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत बिना हेलमेट लगाने वाले 47 दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान टीआई चौहान ने बताया कि दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के निर्देश जारी किए गए है।आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस के द्वारा अभियान प्रारंभ किया गया है। चोरी हुई बाइक पकडी उधर सेंवढ़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उनके दस्तावेज व हेलमेट चेक किए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चोरी हुई बाइक पकडी जो कि 9 अक्टूबर को थाना रावतपुरा में चोरी हुई थी। पढ़ना जारी रखे

