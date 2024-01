देश में नई एयरलाइंस जल्द शुरू होगी

दतिया
Jan 25, 2024



केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सबलगढ़ व सुमावली में सभाओं को संबोधित किया

New airlines will start soon in the country

मुरैना/सबलगढ़.केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबलगढ़ व सुमावली विधानसभा क्षेत्र मेंं आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एक तारीख से भारत में नई एयरलाइन चालू होगी। जल्द ग्वालियर से आगरा का सिक्स लेन शुरू होगा, जिसकी लागत 4 हजार करोड़ रुपए होगी। मेरी केंद्रीय मंत्री गडक़री से चर्चा हुई है। अब ग्वालियर से आगरा का सफर एक घंटा 15 मिनिट में पूरा कर सकेंगे।