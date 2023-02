निकेता बनी शिवजी की अलौकिक जीवन साथी

दतियाPublished: Feb 13, 2023 06:20:10 pm Submitted by: संजय तोमर

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि के तत्वावधान में बारात निकाली

Niketa became the supernatural life partner of Shivji, news in hindi, mp news, datia news

निकेता बनी शिवजी की अलौकिक जीवन साथी

दतिया. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रविवार को पहली बार दतिया में प्रभु समर्पण सम्मान समारोह में दतिया की निकेता बहन परमपिता परमात्मा शिवजी की अलौकिक जीवन साथी बनी। इसके तहत ब्रह्माकुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय बड़ा बाजार दतिया से लौकिक वैवाहिक विभिन्न परंपराओं का आयोजन किया गया और बाजार में बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई।