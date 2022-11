काम न करने वाले शिक्षकों को नोटिस दिए पर शीर्ष अफसरों को नहीं दी जानकारी

एक साल में 124 को कारण बताओ नोटिस जारी

Notice was given to teachers who did not work, but information was not given to top officials, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: November 15, 2022 06:24:43 pm

दतिया. शिक्षक क्या गड़बड़ी कर रहे हैं इसकी भनक जिले के शीर्ष अफसरों को न लगे इस बात को ध्यान में रखकर जिले के शिक्षाधिकारी खास ध्यान रखते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों उन्होंने शिक्षकों की गड़बडिय़ों को छिपाने के लिए उन्हें नोटिस तो दिए मगर इसकी ऊपर बैठे अधिकारियों को जानकारी तक देने की कोशिश नहीं की। जबकि नोटिस की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारियों को देने का नियम है।

आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले करीब एक साल में गैरहाजिर या अनियमितता करने वाले शिक्षकों व अन्य 124 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए । 30 शिक्षकों ने तो जवाब ही नहीं दिया। तीन दिन पहले जिला पंचायत सीईओ और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक कमलेश भार्गव ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाकर आवक -जावक रजिस्टर अपने पास रख लिए थे। उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर अपने साथ ले गए थे। इन रजिस्टरों के माध्यम से यह पड़ताल की जा रही है कि आखिर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को जो नोटिस दिए हैं उनमें क्या लिखा है। उनका जवाब क्या मिला। लेकिन अब तक की पड़ताल में यह सामने आया है कि 124 में से 30 शिक्षकों ने तो इन कारण बताओ नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। चर्चा यह है कि पैसे का लेनदेन हुआ है और इन नोटिसों को दबा दिया गया।इससे साबित हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल शिक्षकों की लापरवाही से नहीं बल्कि इसमें अफसरों की भी मिलीभगत है। अब देखना यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। पढ़ना जारी रखे

