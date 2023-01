आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगे एक लाख रुपए

दतियाPublished: Jan 13, 2023 05:49:53 pm Submitted by: संजय तोमर

पहले 50 हजार लिए फिर एक लाख ,न नौकरी लगवाई न ही वापस किए रुपए

Officer cheated one lakh rupees from a young man in the name of getting constable job, news in hindi. mp news, datia news

आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगे एक लाख रुपए

दतिया. बड़ौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो स्थानों पर हुए सडक़ हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किए। वहीं एन एच 44 पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इससे वह दंपती घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।