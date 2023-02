अरे जनाब, यहां चलती है बंदरों की दबंगी

दतियाPublished: Feb 03, 2023 06:27:43 pm Submitted by: संजय तोमर

अस्पताल परिसर में मरीजों के हाथ से छीन ले जाते हैं दवाएं

Oh man, here the bullying of monkeys goes on, news in hindi, mp news, datia news

अरे जनाब, यहां चलती है बंदरों की दबंगी

दतिया. आप शायद विश्वास न करें मगर ये बात सच है। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज परिसर में बंदरों की दबंगी चल रही है। इन दिनों बंदर अस्पताल परिसर में मरीज व अटेंडर के हाथों से खाने का सामान व दवाएं तक छीन ले जा रहे हैं। बंदरों पर जल्द पकडऩे की कार्रवाई नहीं की गई तो इसका खामियाजा मरीज और उनके अटेंडरों को भुगतना पड़ सकता है।