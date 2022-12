सिंध नदी का पुराना पुल ले रहा लोगों की जान

दतिया
Dec 12, 2022

बाजार व प्रतिष्ठान बंद रखकर गुस्से का इजहार

old bridge of sindh river is taking lives of people, news in hindi, mp news, datia news

सेंवढ़ा. सिंध नदी पर नवीन पुल का निर्माण न होने तथा शनिवार को नदी में जीप गिरने के बाद स्थानीय निवासियों में गुस्सा है। पुल निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने रविवार को फिर आंदोलन की रणनीति बनाई। रविवार को पूरे दिन बाजार भी बंद रहा। सोमवार से पुल निर्माण की मांग को लेकर पांच दिवसीय धरना शुरू होगा।