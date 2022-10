जिला अस्पताल में खुले में प्रसव, महिला ने एक साथ दो बच्चियों को जन्म दिया

चिकित्सा कर्मियों ने नवजातों को उठाने से किया इंकार

दतिया Published: October 08, 2022 05:11:34 pm

दतिया. जिला अस्पताल में शुक्रवार को मेटरनिटी विंग के बाहर एक महिला का प्रसव हो गया। महिला ने एक साथ दो बच्चियों को जन्म दिया है। जच्चा - बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस दौरान स्टाफ की मनमानी भी देखने को मिली। प्रसूता के अटैंडरों को खुद प्रसूता व नवजात बच्चियों को स्ट्रेचर पर लेटा कर वार्ड तक ले जाना पड़ा।

जिला अस्पताल में शुक्रवार को ग्राम कुम्हेड़ी निवासी संतोष रजक की पत्नी ममता(35)प्रसव के लिए आई थी। ममता सुबह करीब 11.30 बजे अस्पताल पहुंची। ममता का पति संतोष मजदूरी करता है। ममता अपने पति व अन्य लोगों के साथ टैक्सी से अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंच कर वह मेटरनिटी विंग के बाहर चल कर पहुंची और परिजन भर्ती का पर्चा व अन्य कार्रवाई में लग गई। इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ी और महिला का खुले में ही प्रसव हो गया।

परिजनों को खुद उठाना पड़ा

महिला का खुले में प्रसव होने के बाद जब हंगामे की स्थिति बनी तो अस्पताल का स्टाफ मौके पर स्ट्रेचर लेकर पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्टाफ स्ट्रेचर लेकर तो पहुंच गया लेकिन प्रसूता व नवजातों को उठाने से मना किया। बाद में परिजनों ने ही उन्हें उठा कर स्ट्रेचर पर लेटाया और वार्ड में ले गए। यह घटनाक्रम करीब पौन घंटे चला और जच्चा - बच्चा को वार्ड में भर्ती कर लिया गया। बताया जाता है कि महिला की यह छठवां प्रसव था। इससे पहले उसकी पांच लड़कियां और हैं।

कहीं भी प्रसव हो जाना एक सामान्य बात है। अगर परिजन शिकायत करते हैं कि स्टाफ ने लापरवाही की है तो हम इसकी जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे

डॉ के सी राठौर सिविल सर्जन

