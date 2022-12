‘मेरे खेतों पर आते हैं नेता प्रतिपक्ष’

दतियाPublished: Dec 09, 2022 05:46:34 pm Submitted by: संजय तोमर

विवाद की जांच करने गई टीम से बोला सोहन के शासकीय विद्यालय का शिक्षक, कलेक्टर ने किया निलंबित

दतिया. शासकीय माध्यमिक विद्यालय सोहन में पदस्थ एक शिक्षक द्वारा गालियां देने और अमर्यादित व्यवहार करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शिक्षक असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के साथ यह कहते हुए दिख रहा है कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोङ्क्षवद ङ्क्षसह उसके खेतों पर आते हैं। शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर संजय कुमार द्वारा शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।