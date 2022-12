पांच साल तक तलाकशुदा महिला का करता रहा शारीरिक शोषण

दतियाPublished: Dec 19, 2022 06:08:08 pm Submitted by: संजय तोमर

कलेक्टर ने महिला को दिलाई पुलिस की सहायता

दतिया. रिछारी गांव के युवक ने प्लास्टिक की कंपनी में काम करते हुए अहमदाबाद की एक तलाकशुदा महिला से संबंध बनाए। उसका 5 साल तक शारीरिक शोषण किया लेकिन जब शादी की बारी आई तो उसे ठेंगा दिखा दिया। अब पीडि़ता और 7 वर्ष की बेटी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।