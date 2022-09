पीतांबरा पीठ का प्रसाद अब रेलवे स्टेशन से भी

काउंटर का डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में तैयार हुआ

Pitambara Peeth's prasad now also from railway station, news in hindi,mp news, datia news

दतिया Updated: September 22, 2022 04:59:45 pm

दतिया. एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत दतिया रेलवे स्टेशन पर पीतांबरा माई का अर्पित प्रसाद भक्तों को मिल सकेगा। साथ ही मंदिर से जुड़ा साहित्य तस्वीरें भी यात्रियों को उपलब्ध होंगीं। रेलवे व पीठ प्रबंधन ने इसकी तैयारी कर ली है। संभवतया नवरात्रि से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

पीतांबरा पीठ का प्रसाद अब रेलवे स्टेशन से भी

काउंटर पर बड़ोनी की तौलियां ,दतिया का पेड़ा भी दतिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आगामी कुछ दिनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा तैयार आकर्षक काउंटर लगेगा। इस काउंटर पर पीतांबरा माई का अर्पित प्रसाद और पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित साहित्य व अन्य पुस्तकें यहां रेल यात्रियों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहेंगीं। काउंटर प्लेटफार्म नंबर एक पर लगाया जाएगा जो 24 घंटे सुविधा देगा। समाजसेवी बल्देव राज बल्लू ने इसके लिए प्रयास किए। रेलवे स्टेशन के इस काउंटर पर बड़ोनी की तौलियां ,दतिया का पेड़ा भी मिल सकेगा। नवरात्रि के लिए तैयारियां शुरू

इधर पीतांबरा पीठ पर नवरात्रि पर आने वाले भक्तों के लिए तैयारी शुरू हो गई हैं। 26 सितंबर से शुरू नव रात्रि के दौरान मुख्य द्वार के अलावा नए उत्तर द्वार, वीआईपी द्वार से भी भक्त प्रवेश कर सकेंगे। पीठ के प्रबंधक बीपी पाराशर ने बताया कि मंदिर परिसर में 500 से ज्यादा सेवक ,साधकों को रुकने की व्यवस्था है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत दतिया में माई के प्रसाद को चुना गया है। जल्द ही काउंटर लग जाएगा।

मनोज कुमार सिंह,जनसंपर्क अधिकारी झांसी रेल मंडल पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें