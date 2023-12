मूर्ति चोर को दबोचने पुलिस चार प्रदेश, 20 जिले में भटकी

दतियाPublished: Dec 01, 2023 05:54:19 pm Submitted by: संजय तोमर

दतिया के भिटारी गांव से अष्टधातु की दो मूर्तियां चोरी की थीं Police wandered in four states and 20 districts to catch the idol thief, news in hindi, mp news, datia news

दतिया. भिटारी गांव के रामजानकी मंदिर में पुजारी व सेवादार सहित पांच लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने वाला शातिर चोर आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए आठ दिन में चार राज्यों के 20 जिलों की खाक छानी। तब जाकर वह हाथ लगा। मंदिर से चोरी कर ले जाई गई अष्टधातु की दो मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। आरोपी को पकडऩे के लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सहयोग लेना पड़ा।