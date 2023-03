होली पर राशन की चीनी व नमक को तरसेंगे गरीब उपभोक्ता

दतियाPublished: Mar 05, 2023 05:55:28 pm Submitted by: संजय तोमर

राशन दुकान संचालकों ने जमा नहीं कराई राशि

Poor consumers will yearn for rationed sugar and salt on Holi, news in hindi, mp news, datia news

दतिया. रियायती राशन के दुकानदारों की लापरवाही और मनमानी गरीब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बन रही है। उन्हें इस बार शक्कर और नमक नहीं मिलेगा। क्योंकि दुकानदारों ने राशन उठाव की राशि जमा नहीं की।