मुनिश्री प्रतीक सागर के सोनागिर आगमन पर निकली शोभायात्रा

चंदा प्रभु मंदिर में शांतिधारा आयोजित, बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा

दतिया Updated: November 12, 2022 05:54:01 pm

दतिया. सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में मुनिश्री प्रतीक सागर का मंगल प्रवेश हुआ। मुनिश्री का सोनागिर में तीन साल बाद मंगल प्रवेश हुआ है। मुनिश्री को प्रदेश सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा प्रदान किया है। मुनिश्री के सोनागिर आगमन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विश्राम गृह से शोभा यात्रा निकाली गई।

शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ प्रमुख स्थानों से होती हुई चंदा प्रभु मंदिर पहुंची जहां शांतिधारा का आयोजन हुआ। शांति धारा के पश्चात १०८ इंद्रों द्वारा जिनेंद्र भगवान का मस्तिकाभिषेक एवं दोपहर में कल्याण मंदिर में महामंडल विधान का आयोजन किया गया। शाम के समय गुरु भक्ति की आरती हुई। इस अवसर पर काफी संख्या में जैन समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुनिश्री शनिवार को सुबह असनई स्थित रामलला मंदिर पहुंचेंगे। रामलला मंदिर से वह शाम के समय मोरघाट स्थित दीपेंद्र दांगी के निवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। १३ नवंबर को वह थाना धीरपुरा के सामने स्थित आश्रम में विश्राम करेंगे और दोपहर बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय ररूआराय पहुंचेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह इंदरगढ़ विश्राम गृह में मुनिश्री की आहारचर्या होगी और वहां से वह शासकीय हाईस्कूल जौनिया में रात्रि विश्राम करेंगे। पढ़ना जारी रखे

