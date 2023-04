दतिया से खजुराहो और भोपाल की नियमित फ्लाइट जल्द

दतियाPublished: Apr 17, 2023 05:41:04 pm Submitted by: संजय तोमर

केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाई पट्टी लेने की प्रक्रिया शुरू की

Regular flights from Datia to Khajuraho and Bhopal soon, news in hindi mp news, datia news

दतिया से खजुराहो और भोपाल की नियमित फ्लाइट जल्द

दतिया. जल्द ही हवाई पट्टी से खजुराहो और भोपाल की नियमित फ्लाइट शुरू हो सकती है। इसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाई पट्टी को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू दी है। टीम ने पिछले दिनों आकर इसका जायजा भी लिया था।