मालिक से अभद्रता, 11 टोल कर्मियों ने गंवाई नौकरी

दतियाPublished: Feb 24, 2024 12:14:16 am Submitted by: संजय तोमर

मुरैना के रतीरामपुरा स्थित टोल प्लाजा का मामला

Rudeness from the owner, 11 toll workers lost their jobs, news in hindi, mp news, datia news

मालिक से अभद्रता, 11 टोल कर्मियों ने गंवाई नौकरी

मुरैना. अभी तक आमजन से अभद्रता कर रहे थे टोल प्लाजा कर्मी। कोई शिकायत होने पर कार्रवाई तक नहीं कर रहा था। अब टोल प्लाजा क ंपनी के मालिक बशीव खां जब निरीक्षण को पहुंचे तो वे उनसे अभद्रता कर बैठे। इस पर 11 कर्मियों को नौकरी गंवानी पड़ी।

ये थी टोल पर शिकायतें

मुरैना-अंबाह हाईवे पर रतीरामपुरा पर स्थित टोल प्लाजा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से फास्टैग स्कैनर खराब होने और धर्मकांटा बंद होने के बाद भी अवैध वसूली को लेकर अंबाह एसडीएम अरङ्क्षवद माहौर द्वारा दूसरी बार नोटिस दिए जाने के बाद टोल प्लाजा का संचालन कर रही रक्षक सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि वशीर खां मुरैना आए।

मालिक से की अभद्रता

शुक्रवार सुबह 10.30 बजे के करीब वह टोल प्लाजा पर व्यवस्थाएं चेक की वहां तैनात टोलकर्मियों ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की बल्कि झगड़े पर भी आमादा हो गए। शुक्रवार को हुई इस अप्रत्याशित घटना के बाद वहां शिवप्रताप ङ्क्षसह सिकरवार को नया टोल मैनेजर नियुक्त किया है।

पूर्व में उठ चुका है मुद्दा

इस टोल प्लाजा पर अवैध वसूली के मुद्दे को पत्रिका ने उठाया था। इसके बाद लगातार मिल रही शिकायतों पर कंपनी के प्रतिनिधि वशीर खां औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो वे दंग रह गए।

पढ़ना जारी रखे