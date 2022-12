मंडी में किसानों का सिरदर्द बनी छोटी पर्ची

दतियाPublished: Dec 14, 2022 06:05:53 pm Submitted by: संजय तोमर

फसल बेचने के बाद भुगतान नहीं दे रहे व्यापारी, लगवा रहे चक्कर

दतिया. कृषि उपज मंडी दतिया में इनदिनों एक छोटी पर्ची किसानों की सिरदर्द बनी हुई है। किसानों को फसल बेचने के बाद भुगतान की जगह ये पर्ची मिल रही है। इसे लेकर वे कई दिनों तक भुगतान के लिए चक्कर लगाते रहते हैं मगर उन्हें कारोबारी भुगतान नहीं देते।