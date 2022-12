वन विकास निगम ने जो पौधे लगाए, उनमें कुछ सूखे, कुछ हो गए गायब

दतिया Published: Dec 19, 2022 Submitted by: संजय तोमर

नेशनल हाइवे पर पर्यावरण से खिलवाड़

Some of the saplings planted by the Forest Development Corporation dried up, some disappeared, news in hindi, mp news, datia news

दतिया. नेशनल हाइवे 44 पर पर्यावरण से जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। डिवाइडर और इवेन्यू पर पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वाहनों के धुएं के साथ निकलने वाली जहरीली गैसों को अवशोषित कर सकें, लेकिन अधिकांश पौधे या तो लगा ही नहीं गए और जो लगे हैं उनकी परवरिश नहीं हो रही। खाद-पानी न मिलने से सूख रहे हैं।