किसी ने नेताजी से कराई बात, कोई बोला परमिट घर पर छूटा

दतियाPublished: Nov 23, 2022 05:33:14 pm Submitted by: संजय तोमर

यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

Someone talked to Netaji, someone said that the permit was left at home,, news in hindi, mp news, datia news

किसी ने नेताजी से कराई बात, कोई बोला परमिट घर पर छूटा

दतिया. यातायात पुलिस ने मंगलवार को औचक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोड और बिना परमिट चलने वाले ऑटो की धरपकड़ की गई। धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस को कई बहानों और दवाबों का भी सामना करना पड़ा। बिना परमिट और ओवरलोड पकड़े गए वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

सूबेदार नईम खान के नेतृत्व में मंगलवार को यातायात पुलिस ने यातायात थाने के सामने, सिविल लाइंस एवं भांडेर रोड पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने जब ऑटो चालकों से परमिट मांगे तो कुछ ऑटो चालक परमिट नहीं दिखा सके। परमिट न होने और वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां होने पर पुलिस ने जब ऑटो चालकों को रोका तो बचने के लिए उन्होंने कई बहाने बनाए। नेताजी से बात कर लो

ऑटो की चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक ने तो सूबेदार से कहा कि आप नेताजी से बात कर लो और हमें जानें दो। किसी ने कहा कि परमिट तो है लेकिन वह आज साथ में नहीं लिए हैं घर पर रखा है। कुछ ऑटो चालक बोले साहब गरीब आदमी हैं आज छोड़ दो आगे से कागज साथ में लेकर चलेंगे। 15 ऑटो किए गए जब्त

यातायात पुलिस ने मंगलवार को तीन स्थानों पर चेकिंग अभियान चला कर 15 ऑटो जब्त किए। जब्त किए गए ऑटो में से चार ऑटो ऐसे हैं जिनके चालक मौके पर परमिट नहीं दिखा सके। इसके अलावा 11 ऑटो को क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर पकड़ा गया। हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर मंगलवार को ऑटो के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान ओवरलोड होने व परमिट न दिखा पाने पर 15 ऑटो को जब्त किया गया। जब्त ऑटो को यातायात थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त वाहनों को न्यायालय के माध्यम से छोड़ा जाएगा

नईम खान, सूबेदार पढ़ना जारी रखे