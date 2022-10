प्रेमिका के साथ रहने के लिए बेटे का गला घोंटा, पत्नी का सुराग नहीं

सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच ग्वालियर के साथ किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

दतिया Published: October 10, 2022 06:17:21 pm

दतिया. उडऩू की टोरिया के पास करीब सात पहले मिली अज्ञात बालक की लाश का मामला सुलझ गया है। मृतक को उसके पिता ने ही मौत के घाट उतारा था। मृतक के पिता ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए यह कदम उठाया। जबकि मृतक की मां और आरोपी की पहली पत्नी भी बेसुराग है। इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस को यह सफलता ग्वालियर क्राइम ब्रांच के सहयोग से मिली।

दरअसल होलीपुरा निवासी राजा उर्फ शिवराज पुत्र पुष्पराज सिंह चौहान(40)ने दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भोय निवासी आस्था उर्फ गुडिय़ा पुत्री जगत सिंह परिहार से प्रेम विवाह किया था। राजा और आस्था ग्वालियर के काशीपुर मुरार में रहते थे। शादी के बाद राजा और आस्था को एक लडक़ा हुआ जिसका नाम उन्होंने शिवाजी रखा। राजा ग्वालियर में लाइट का काम करता था। ग्वालियर में रहते हुए राजा के मनीषा नाम की लडक़ी से संबंध बन गए। राजा अपने साथ मनीषा को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में राजा के खिलाफ थाना बहोड़ापुर में धारा 363 एवं 376 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इस मामले में राजा दोषमुक्त हो गया था। उस समय मनीषा नाबालिग थी। राजा ने मनीषा को यह नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और उसने मनीषा से भी शादी कर ली। राजा द्वारा दो शादियां करने का राज खुलने के साथ मनीषा और आस्था में आए दिन विवाद होने लगा। 2020 में लॉक डाउन के दौरान राजा रतनगढ़ के दर्शन कराने के बहाने आस्था को अपने साथ ले गया। उसके बाद से आस्था लापता है। हालांकि राजा ने पुलिस को बताया है कि उसने आस्था को मार दिया है लेकिन आस्था की लाश पुलिस को नहीं मिली है। आस्था के बारे में लंबे समय तक कोई पता नहीं चला तो मायके वालों ने उसके बारे में राजा से पूछा तो वह कहने लगा कि वह किसी के साथ भाग गई है। इस दौरान शिवाजी दतिया में अपने दादा के पास होलीपुरा रहने लगा। राजा पर पुत्र शिवाजी को अपने साथ रखने का दबाव था लेकिन मनीषा शिवाजी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विगत 24 मार्च 2022 को राजा दतिया आया और पुत्र शिवाजी को अपने साथ यह कह कर ले गया कि वह उसे ग्वालियर में अपने पास रखेगा। शिवाजी को अपने साथ ले जाने के बाद राजा उसे उडऩू की टोरिया के पास जंगल में ले गया और बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी की लाश मिलने के संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया था लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो रही थी। सिविल लाइन पुलिस अज्ञात बालक की लाश की शिनाख्ती के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसी दौरान मृतक शिवाजी के दादा पुष्पराज ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी कि उसका नाती गायब है जिसे उसे उसका लडक़ा अपने साथ ले गया था। पुष्पराज ने शिवाजी की हत्या किए जाने की भी आशंका जताई थी। शराब के नशे में खुला राज

सिविल लाइन थाना प्रभारी धवल सिंह चौहान ने बताया कि एक दिन शराब के नशे में राजा ने दूसरी पत्नी मनीषा को बताया कि उसने शिवाजी व आस्था को रास्ते से हटा दिया है। अगर वह विवाद करेगी तो वह उसे भी निबटा देगा। इससे मनीषा डर गई। मनीषा ने इस बारे में अपने एक परिचित को बताया। परिचित ने सिविल लाइन थाना पुलिस एवं ग्वालियर क्राइम ब्रांच को इस बारे में बताया। पढ़ना जारी रखे

