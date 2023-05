बस में आग लगते ही मच गई भगदड़, कोई घायल नहीं

दतियाPublished: May 08, 2023 06:22:26 pm Submitted by: संजय तोमर

ग्राम टेढ़ा मोहनपुरा के पास बस में लग गई आग

दतिया. भगुवापुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेड़ा मोहनपुरा के पास दबोह से ग्वालियर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने बस रोक दिया और सबसे पहले यात्रियों को सकुशल नीचे उतारा। हालांकि बस में आग लगने से यात्रियों का सामान जला है लेकिन चालक की समझदारी से कोई जनहानि नहीं हुई।