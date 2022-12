तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली का अचानक निकला पहिया

सुबह सैर पर निकले राहगीर बाल-बाल बचे

इंदरगढ़. दतिया मार्ग पर तेज गति से आ रहे रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया अचानक निकल गया। और यह वहां से गुजर रही महिला व बच्चों से टकराने से बच गया। नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।