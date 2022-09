दंपती को लूटने वाला आरोपी घूम रहा था मथुरा, दबोचा

30 हजार रुपए का इनाम था घोषित

The accused who robbed the couple was roaming in Mathura, caught, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: September 23, 2022 06:21:03 pm

दतिया. करीब तीन सप्ताह पहले कोतवाली थाना क्षेत्र की ठंडी सडक़ इलाके में डॉक्टर दंपती के घर डकैती डालने वाले आरोपियों में से पांचवा आरोपी पुलिस ने दबोच लिया है। हर आरोपी की गिरफ्तारी पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित था ।इनमें से चार आरोपी पहले ही दबोचे जा चुके हैं। आरोपी को मथुरा जिले से गिरफ्तार किया है।

दंपती को लूटने वाला आरोपी घूम रहा था मथुरा, दबोचा

ऐसे की थी लूट की वारदात

विगत 5 सितंबर की शाम ठंडी सडक़ पर रहने वाले डॉ.गुलशन शर्माऔर उनकी पत्नी कंचन शर्मा को हथियारों के बल पर लूट लिया गया था। कंचन का मुंह बांधकर कट्टे से वार किया था। आरोपी यहां से नगदी समेत गहने लूट ले गए थे। इसमें 8 आरोपी नामजद हुए थे। चार आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष रह गएआरोपियों पर इनाम घोषित है। घटना के बाद पुलिस शेष आरोपियों की तलाश कर रही थी तभी इसके बारे में जानकारी लग गई। टीवी टावर के पास मिला आरोपी

कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर को सूचना मिली थी एक आरोपी राजकुमार पुत्र ओम प्रकाश बघेल निवासी नगला थाना मलपुरा मथुरा में टीवी टावर के पास है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ व एएसपी कमल मौर्य के निर्देश पर व एसडीओपी के मार्गदर्शन में टीम को रवाना किया। टीवी टीवी टावर के पास मथुरा से राजकुमार को दबोच लिया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। साथ ही उसके कब्जे से लूटी गई नकदी में से 700 रुपए बरामद व चांदी के दो सिक्के भी मिले हैं। अभी तीन आरोपी फरार हैं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें