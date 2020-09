गृहमंत्री बोले, असली तीर्थ मां, उससे मिलती है समृद्धि

150 महिला स्व-सहायता समूहों को मिली 1.65 करोड़ की सहायता

The home minister said, the real pilgrimage mother, she gets prosperity