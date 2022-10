नम आंखों से दी सेना के शहीद जवान को अंतिम विदाई

महेबा गांव के रहने वाले अनिल ने इलाज के दौरान त्यागे प्राण

The last farewell to the martyred soldier of the army with moist eyes, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Updated: September 30, 2022 11:59:28 pm

दतिया. मातृभूमि की रक्षा करते-करते सेना के एक जवान की तबियत खराब हुई और लीवर व फेफड़ों में संक्रमण हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ी तो इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराना पड़ा जहां गुरुवार को इलाज के दौरान सेना के इस जाबांज ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही दतिया में उसकी पार्थिव देह आई लोग दर्शन को उमड़ पड़े।

सैनिक सम्मान दिया

जिले के ग्राम महेबा निवासी अनिल यादव मातृभूमि की रक्षा करते हुए बीमार हुआ और उसका निधन हो गया। शहीद की शुक्रवार को सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लखनऊ में हो रहा था इलाज

शहीद अनिल का शुक्रवार को गृह ग्राम महेबा में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अनिल पुत्र आत्मराम यादव भारतीय सेना में पदस्थ था। वर्तमान में अनिल की पोस्ंिटग रजौरी(जम्मू कश्मीर)में थी। अनिल को उपचार के लिए आर्मी अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को अनिल का लखनऊ में उपचार के दौरान निधन हो गया। शोकाकुल लोग पहुंचे दर्शन को

अनिल के निधन के बाद गुरूवार देर रात उसकी पार्थिव देह गृह ग्राम महेबा पहुंची। शुक्रवार की सुबह सैनिक सम्मान के साथ शहीद अनिल को अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर काफी गणमान्य नागरिक, समाज के लोग व बड़ौनी तहसीलदार नरेंद्र यादव ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। पढ़ना जारी रखे

