बाइक से आए बदमाश मिर्ची पाउडर आंखों में डालकर लूट ले गए नोटों से भरा बैग

दतिया - दिनारा रोड पर ग्राम चौपरा के पास मुनीम से 3.8० लाख लूटे

दतिया Published: September 25, 2022 11:12:53 pm

दतिया. कबाड़ा कारोबारी के मुनीम से अज्ञात बदमाश रुपयों से भरा बैग छीन ले गए। मुनीम के अनुसार बैग में तीन लाख 80 हजार रुपए रखे हुए थे। पुलिस ने डेढ़ लाख रुपए की लूट मानी है। अज्ञात बदमाशों ने घटना को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास शुक्रवार की शाम को अंजाम दिया। मुनीम बाइक से था और उसके साथ एक व्यक्ति और बैठा था। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पहचान के व्यक्ति को दी थी लिफ्ट

जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव कबाड़े का काम करता है। अखिलेश के यहां जितेंद्र पुत्र द्वारका प्रसाद यादव निवासी हिनौतिया हाल सिद्धार्थ कॉलोनी दतिया मुनीम है। शुक्रवार को जितेंद्र दिनारा में वसूली करने गया था। वह वसूली करके वापस लौट रहा था। तभी उदगवां के पास राजघाट में पदस्थ बाबू नंदराम दिसौरिया ने उससे लिफ्ट मांगी। नंदराम की वहां खेती है। ऐसे दिया वारदात को अंजाम

नंदराम और जितेंद्र दोनों बाइक से जैसे ही चौपरा के पास पहुंचे दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और गाड़ी आगे अड़ा दी। अज्ञात बदमाश भी बाइक पर सवार थे। दोनों ने मुनीम की आंखों पर मिर्ची फेंकी। बदमाशों द्वारा फेंकी गई मिर्ची मुनीम के साथ मोटर साइकिल पर साथ बैठे नंदराम की आंखों में जा लगी। बदमाशों की तलाश तेज

आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद अज्ञात बदमाश जितेंद्र के पास से रुपयों का बैग लेकर भाग गए। घटना शुक्रवार शाम करीब सात बजे की है। जितेंद्र की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पढ़ना जारी रखे

