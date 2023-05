गर्मी के तेवर बारिश ने किए ठंडे, जमकर बरसे बादल

दतियाPublished: May 01, 2023 05:51:59 pm Submitted by: संजय तोमर

बारिश ऐसी की 33 साल का रिकॉर्ड टूटा

दतिया/इंदरगढ़/बसई/खूजा/भांडेर/अहरौनी. पिछले सालों की तुलना में इस साल अप्रेल में गर्मी अपने तेवर नहीं दिखा पा रही है। मौसम में परिवर्तन आने से तापमान में उतार - चढ़ाव आ रहा है। रविवार को पूरे जिले में सुबह के समय कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। तेज बारिश की बजह से मौसम में ठंडक घुलने के अलावा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।