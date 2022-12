सरियों से भरा था ट्रोला, भरे बाजार में खड़ा रहा

दतियाPublished: Dec 12, 2022 06:01:26 pm Submitted by: संजय तोमर

न यातायात पुलिस ने की आपत्ति, न कोई जनप्रतिनिधि ने हटाने की पेशकश की

दतिया. सुबह से शाम तक भले ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यातायात बाधित न हो लेकिन निर्माण ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा। देर रात में आया एक विशाल ट्रौला रविवार की दोपहर तक मुख्य बाजार में खड़ा रहा। कई बार जाम लगा। न केवल राहगीर परेशान हो गए बल्कि कारोबारियों को भी दिक्कत आई।

शहर में इन दिनों पुनर्घनत्वी योजना के तहत निर्माण कर चल रहे हैं। बग्गी खाने और सिटी डिस्पेंसरी के स्थान पर निर्माण कार्य जारी हैं। इसी के चलते निर्माण सामग्री लाई जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही। जहां शहर में भारी वाहनों पर सुबह छह बजे से प्रतिबंध है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

इसका जीता -जागता उदाहरण रविवार को सामने आया। शनिवार की देर रात आरजे 48 जीए 2657 नंबर का विशाल ट्रौला किला चौक और मढिय़ा वाले महादेव के बीच तिरछा खड़ा कर दिया। चालक ने भी उसे इस तरह लगाया था कि तीन चौथाई सडक़ को कवर कर रखा था।रात में तो ठीक रहा लेकिन सुबह होते ही लोगों को परेशानी शुरू हो गई। तमाम लोगों ने आपत्ति जताई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था ।देखा गया कि पुरानी सिटी के सामने कई बार जाम के हालात बने।यहां ताला चाबी वाले बैठते हैं, मेडिकल स्टोर हैं । इन दुकानों पर कारोबार प्रभावित हुआ ।