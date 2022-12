कलेक्टर के सामने आई सच्चाई, गरीबों को बीपीएल कार्ड भी नहीं

दतियाPublished: Dec 22, 2022 06:17:38 pm Submitted by: संजय तोमर

अंतिम पांत अभियान में सहदौरा व ओरीना पहुंचे कलेक्टर

The truth came in front of the collector, the poor do not even have BPL cards, news in hindi, mp news, datia news

दतिया. जिले में हर हफ्ते जनसुनवाई होती है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला। तमाम अन्य अभियान चलाए ताकि गरीबों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले लेकिन अभी भी सतीश और लक्ष्मण जैसे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैदानी अमला इन पर गौर तक नहीं कर रहा है।