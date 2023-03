पेड़ से निकल रहा पानी ग्रामीण मान रहे चमत्कार

दतियाPublished: Mar 01, 2023 11:51:35 am Submitted by: Avinash Khare

सेंवढ़ा में इन दिनों एक नीम का पेड़ लोगों के लिए कौतुहल का विषय बना हुआ है

Datia news in hindi, mp news, These days a neem tree has become a matter of curiosity for people in Sewdha.

पेड़ से निकल रहा पानी ग्रामीण मान रहे चमत्कार सेंवढ़ा। सेंवढ़ा में इन दिनों एक नीम का पेड़ लोगों के लिए कौतुहल का विषय बना हुआ है। पेड़ से लगातार निकल रहे पानी को ग्रामीण चमत्कार मान रहे हैं।