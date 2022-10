मजदूर की पत्नी व बेटी ने तड़प-तड़प कर दी जान

आंगन में काम करते समय लगा करंट हुई दोनों की मौत

The wife and daughter of the laborer sacrificed their lives in agony, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: October 04, 2022 06:02:55 pm

इंदरगढ़. कस्बा थरेट में सोमवार को करंट से एक गर्भवती व उसकी बच्ची की मौत हो गई। घटना के दौरान मृतका की एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी जो सुरक्षित बच गई। मृतका के भाई ने अपनी बहन को प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए घटना की जांच की मांग की है।

मजदूर की पत्नी व बेटी ने तड़प-तड़प कर दी जान

खेत पर खाद डालने गया था

कस्बा थरेट निवासी कृष्णा प्रजापति मजदूरी करता है। कृष्णा सोमवार को खेतों में खाद डालने गया था। घर में कृष्णा की पत्नी सरोज(22), गुन्नो(4)एवं डेढ़ साल की काजल घर पर थी। सरोज गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में उसका प्रसव होने वाला था। गर्भवती थी मृतका

बताया जाता है घर में खाना बनाते समय सरोज और गुन्नो को करंट लग गया। करंट लगने से सरोज व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ चार साल की गुन्नो की मौत हो गई। घटना के दौरान काजल बाहर खेल रही थी जो बच गई। दोपहर करीब एक बजे कृष्णा घर आया तो उसने पत्नी व बच्ची को मृत देख कर पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा जनक को बुलाया। मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

चाचा जनक ने इस घटना की पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका का मायका रतनपुरा थाना दबोह जिला भिंड में है। सूचना मिलने पर मृतका का भाई दीनानाथ पुत्र भैयालाल भी मौके पर आ गया। दीनानाथ ने बताया कि कृष्णा व सरोज की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। दो साल से कृष्णा द्वारा सरोज को परेशान किया जा रहा था। दीनानाथ ने घटना की जांच की मांग की है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें