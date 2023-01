किसी को 8 तो किसी उपयंत्री को 28 पंचायतों की निगरानी का कार्य

ग्रामीण विकास विभाग में नियम कायदे ताक पर रख उपयंत्रियों को बांटी पंचायतें

दतिया. ग्रामीण विकास विभाग में इन दिनों मनमानी का दौर चल रहा है। सडक़ निर्माण हो या भवनों की मरम्मत या निर्माण। तालाब बनाने का काम हो या खेत तालाब निर्माण की निगरानी। इनके लिए उपयंत्रियों के कार्य विभाजन में मनमानी की गई है। ग्राम पंचायत क्लस्टर का भी ध्यान नहीं रखा। किसी उपयंत्री को 8 पंचायतें तो किसी को 28 पंचायतों के गांव दे दिए।