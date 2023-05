प्याऊ तो है मगर मटके पड़े है सूखे

दतियाPublished: May 08, 2023 06:14:58 pm Submitted by: संजय तोमर

नगर परिषद इंदरगढ़ का प्याऊ राहगीरों की प्यास बुझाने में हो रहा नाकाम

There is a water bowl but the pots are dry, news in hindi, mp news, datia news

दतिया (इंदरगढ़). अजीब बात है न। गर्मी में प्याऊ इसलिए लगवाए जाते हैं ताकि राहगीर प्यास बुझा सके। किंतु इंदरगढ़ नगर परिषद ने जो प्याऊ लगवाए हैं वह बिन पानी सूने हैं। इन प्याऊ में मटके सूखे पड़े हैं। राहगीर हैं कि प्यास बुझाने के लिए बाजार से रुपए देकर पानी खरीद रहे हैं। और प्याऊ पर लगा बैनर राहगीरों को चिढ़ा रहा है।