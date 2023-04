घर में घुसे चोर कीमती गहने व नकदी ले गए

दतियाPublished: Apr 13, 2023 06:13:29 pm Submitted by: संजय तोमर

datia news

बसई. बसई क्षेत्र में दो रातों से अज्ञात चोरों का आतंक है। चोर कस्बा बसई से एक व्यक्ति की मोटर साइकिल चोरी कर ले जा चुके हैं। इसके अलावा गत रात्रि ग्राम सांकुली में एक ग्रामीण के घर से नगदी व सामान ले गए। चोरों ने वरधुवां में चोरी का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके।