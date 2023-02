घर के कमरों की कुंडी चोरों ने रस्सी से बांधी फिर की लाखों रुपए की नकदी चोरी

दतियाPublished: Feb 13, 2023 06:12:21 pm Submitted by: संजय तोमर



देभई गांव में एक रात में छह स्थानों से गहने-नकदी चोरी

Thieves tied the latch of the rooms of the house with a rope and then stole cash worth lakhs of rupees, news in hindi, mp news, datia news

घर के कमरों की कुंडी चोरों ने रस्सी से बांधी फिर की लाखों रुपए की नकदी चोरी

दतिया. जिन कमरों में परिवार के सदस्य सो रहे थे चोरों ने उन कमरों की कुंडी को बाहर से रस्सी से बांध दिया। फिर इत्मीनान से घर का सामान खंगाला। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित पांच घरों व एक दुकान से चोर साढ़े चार लाख की नकदी व कीमती गहने चोरी कर ले गए।