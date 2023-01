तिजोरी को ट्रॉली में रखकर ले गए चोर, वह लावारिस मिली

लक्ष्मणपुरा में चोरों ने 18 लाख रुपए व गहने किए चोरी, पुलिस जांच में जुटी

इंदरगढ़. लक्क्ष्मणपुरा में चोरों ने बस ऑपरेटर व किसान नरेश यादव के घर चोरी से पूर्व उनके पड़ोसी किशन ङ्क्षसह यादव के घर चोरी का प्रयास किया था। कटर से कुंडी काटी लेकिन उस कमरे में किशन सो रहा था। इसीलिए सफल नहीं हुए और वापस चले आए। उसके बाद चोरों ने नरेश के घरघटना को अंजाम दिया।