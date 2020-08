शहर का ये हाल, सडक़ों पर गड्ढे, गंदगी, अधूरे काम

शहर का ये हाल, सडक़ों पर गड्ढे, गंदगी, अधूरे काम

नवागत कलेक्टर संजय कुमार ने किया शहर का भ्रमण, अधिकारियों पर हुए नाराज बोले- आपकी लापरवाही से जनता परेशान

This city hall, potholes, dirt, unfinished work on the roads, news in hindi, mp news, datia news