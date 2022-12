कुछ घंटों में तालाब की जलकुंभी खा जाती है ये मशीन

दतियाPublished: Dec 13, 2022 06:13:04 pm Submitted by: संजय तोमर



95 लाख रुपए है कीमत, चीन से दतिया पहुंची मशीन

This machine eats the hyacinth of the pond in a few hours, news in hindi, mp news, datia news

कुछ घंटों में तालाब की जलकुंभी खा जाती है ये मशीन

दतिया. जी हां, ये कोई अजूबा नहीं। जिस जलकुंभी से सैकड़ों बीघा में बना तालाब बर्बाद हो रहा है उसे कुछ घंटों में ये मशीन खा जाती है। चीन में निर्मित ये मशीन अब जल्द ही दतिया के सीतासागर में वषोँ से उगी जलकुंभी को साफकर देगी। इस मशीन (बीड हार्वेस्टर) को बांग्लादेशी इंजीनियर सेट करेंगे। यह कार्य दो हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा ।सीता सागर के सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वर्ष के अप्रैल में राशि स्वीकृति हुई थी पैसा भी आ गया । सफाई वह सुंदरीकरण के लिए भोपाल के सीबीएस कंपनी को ठेका मिला है। टेंडर की शर्तों में शामिल है कि सीता सागर की जलकुंभी पूरी तरह हटाई जाएगी। इसके बाद यहां मड आईलैंड बनाने की योजना है। इसी क्रम में चीन से 95 लाख रुपए कीमत की मशीन सोमवार को दतिया पहुंची ।इसे विशाल ट्रॉला से उतारा गया ।