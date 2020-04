आंधी, बारिश से पेड़ उखड़े, खलिहान में फसलें भीगीं



ओलावृष्टि से कई जगह किसानों के चेहरे पर दिखी चिंता

Thunderstorms, trees uprooted by rain, crops soaked in the barn, news in hindi, mp news, datia news