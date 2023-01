ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर ने मारी टक्कर, दो लोगों की मौत, दंपती घायल

दतियाPublished: Jan 13, 2023 06:11:55 pm Submitted by: संजय तोमर

दतिया. बड़ौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो स्थानों पर हुए सडक़ हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किए। वहीं एन एच 44 पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इससे वह दंपती घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।