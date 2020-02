1 ट्रक ने 3 ट्रकों को मारी टक्कर,सड़क पर बीनने लगे लोग बिखरे संतरे

दतिया। झांसी शिवपुरी हाईवे पर सिकंदरा गांव के पास ट्रक आज एक ट्रक ने एक बाद एक यानि दो ट्रकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सड़क पर संतरे बिखर गए। सड़क पर संतरे बिखरने के बाद सुबह जब लोग उधर से गुजर रहे थे लोगों ने सड़क पर बिखरे संतरे को बिनने लगे।

ये है मामला

आज सुबह 3:45 बजे झांसी शिवपुरी हाईवे पर सिकंदरा गांव के पास ट्रक क्रमांक WB 65 C 6139 जिसमें लहसुन भरा हुआ था। ट्रक क्रमांक WB 65 C 6139 आरटीओ बेरियर की तरफ से तेजी से आ रहा था तभी मंडी बेरिटर के पास खड़े ट्रक क्रमांक UP 77 N 5501 में टक्कर मार दी।

किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई

इतना ही नहीं इसके बाद ट्रक क्रमांक WB 65 C 6139 ने संतरे से भरे एक और ट्रक क्रमांक UP 78 DT 2810 में टक्कर मार दी जिससे संतरे वाला ट्रक हाईवे पर पलट गया। ट्रक क्रमांक UP 78 DT 2810 के ड्राइवर राज नारायण पुत्र शंकरलाल उम्र 49 वर्ष निवासी कानपुर ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई।

ड्राइवर मौके से फरार हो गया

दोनों ट्रकों में टक्कर मारने के बाद ट्रक क्रमांक WB 65 C 6139 जिस भी खाई में जाकर पलट गया। एक साथ तीन ट्रकों में टक्कर मारने के बाद हाइवे पर जाम लग गया। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब तक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था।

जाम को खुलवाया

रात्रि गस्त में तैनात जिगना पुलिस के जवान रामचित्र , महेश श्रीवास्तव, आर-दिलीप ,रविन्द्र,धर्मेन्द्र ने तत्काल मौके पर पहुंच कर घायल ट्रक डाइवर शंकर को अस्पताल भिजवाया और सड़क के किनारे पलटे हुए ट्रकों को साइड में कराकर लग रहे जाम को खुलवाया।