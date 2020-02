हाइवे पर पलटा ट्रक और नहर में जा गिरा ट्रैक्टर, जानिए क्या हुआ दोनों के ड्राइवरों के साथ

truck fallen from bridge and tractor fallen in canal in datia : ग्वालियर मार्ग (एनएच 75) पर मदुरई (तमिलनाडू) से चलकर दिल्ली की ओर जा रहा रेशम से भरा एक ट्रक शुक्रवार-शनिवार की रात करीब 12 बजे हाइवे पर अब्बास ढाबे के सामने पुल चढ़ते वक्त पलट गया।