जीप-बाइक भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत, एक घायल ग्वालियर किया रेफर

दतियाPublished: Dec 10, 2022 06:09:45 pm Submitted by: संजय तोमर

सेंवढ़ा रोड पर गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात सडक़ हादसा

इंदरगढ़. दतिया - सेंवढ़ा रोड पर गुरूवार - शुक्रवार की दरम्यानी रात एक अज्ञात जीप चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक में सामने से टक्कर मार दी। घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए ग्वालियर रैफर किया गया है।