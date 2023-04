अनियंत्रित होकर कार हाइवे पर पलटी, महिला की मौत

दतियाPublished: Apr 05, 2023 05:51:58 pm Submitted by: संजय तोमर

महिला चिकित्सक की मां की दर्दनाक मौत

दतिया. ग्वालियर - झांसी हाइवे पर मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में दंपती सवार थे। घटना उपरांय - सीतापुर मोड़ के पास मंगलवार की दोपहर हुई। कार पलटने से उसमें सवार सीमा तोमर निवासी ग्वालियर की मौके पर ही मौत हो गई।