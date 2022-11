खाद लेने आए किसानों का हंगामा, पुलिस ने टोकन देकर बंटवाया

दतियाPublished: Nov 27, 2022 05:41:58 pm Submitted by: संजय तोमर

इंदरगढ़ के गोदाम पर पहले खाद लेने के चक्कर में धक्का-मुक्की

इंदरगढ़. यहां के खाद गोदाम पर खाद लेने आए किसानों ने शनिवार को हंगामा कर दिया। पहले खाद लेने के चक्कर में किसानों की लाइन में धक्का - मुक्की होने लगी। व्यवस्था ज्यादा बिगड़ती इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसानों को लाइन लगवाई। किसानों को लाइन में लगवाकर टोकन दिलवाए गए और खाद का वितरण किया गया।

इंदरगढ़ में १५ - २० किलोमीटर क्षेत्र में खाद वितरण के लिए एक ही गोदाम है। यह गोदाम ग्वालियर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में बना हुआ था। इन दिनों खाद गोदाम पर यूरिया एवं डीएपी का स्टॉक कम है और किसान ज्यादा से ज्यादा यूरिया और डीएपी की मांग कर रहे हैं। शनिवार को खाद गोदाम पर खाद लेने के लिए सुबह से ही किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। खाद गोदाम खुलते ही किसानों में पहले खाद लेने के लिए धक्का - मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान एक किसान के दब जाने से मामूली चोटें आने की भी जानकारी सामने आई लेकिन उसका नाम नहीं मिल सका। इस दौरान खाद गोदाम पर हंगामा होने की जानकारी पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी परमानंद शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होने किसानों को समझाया और लगवाई। किसानों की लाइन लगवाकर उन्हें टोकन का वितरण कराया। इसके बाद खाद का वितरण शांतिपूर्ण ढंग से चला।