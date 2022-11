आक्रोशित किसानों का खाद न मिलने पर हंगामा

सर्वर न आने से बिगड़ी स्थिति, मौके पर पहुंचे तहसीलदार व थाना प्रभारी

दतिया Published: November 12, 2022 05:37:35 pm

भितरवार/डबरा. जैसे-जैसे खाद की मांग बढ़ती जा रही है किसान परेशान हो रहे हैं। वे लाइन लगाकर खाद लेने की मशक्कत में जुटे हैं मगर उन्हें २४ घंटे गुजर जाने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। शुक्रवार को खाद न मिलन से वे आक्रोशित होकर हंगामे पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बीच तहसीलदार शिवानी पांडे, नायाब तहसीलदार कमल कोली व थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा पहुंचे।

किसानों को समझाया और शांत कराया

सर्वर डाउन होने के कारण खाद वितरण नहीं हो पा रहा है, वजह बताई गई। जिसे लेकर थाना प्रभारी ने खाद वितरण प्रभारी को फटकार लगाई और बोले कि जब ऑनलाइन समस्या आ रही है तो ऑफलाइन खाद का वितरण किया जाए।

कृषि उपज मंडी में सरकारी वेयर हाउस में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन सर्वर की समस्या होने से खाद वितरण नहीं हो पा रहा था। कई किसान एक दिन पहले से आकर लाइन में लगे थे। काफी समय तक खाद का वितरण नहीं हो पाने के चलते किसानों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया हंगामा बढ़ता देख तहसीलदार समेत थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने नाराज किसानों को शांत कराया। खाद वितरण की व्यवस्था बिगडऩे पर गोदाम प्रभारी राजौरिया को जमकर लताड़ लगाई। तहसीलदार ने किया निरीक्षण

तहसीलदार ने गोदाम का निरीक्षण कर खाद स्टॉक का स्टॉक देखा। और गौदाम प्रभारी को खाद वितरण सही ढंग से कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जानकारी ली कि अभी तक कितना खाद का वितरण हो चुका है।

&एक दिन पहले शाम को खाद लेने के लिए भितरवार आ गए थे। सुबह से लाइन लगा ली थी। सर्वर डाउन होने से दोपहर तक उन्हें खाद नहीं मिल सकी। जिससे काफी समय से परेशान है। दिनभर खाद के लिए उनका समय निकल गया।

बलराम जाट, किसान मस्तूरा

चार दिन से गोदाम पर चक्कर लगा रहे है। टोकन के आधार पर भी नंबर नहीं आ पाया है। शाम ५ बजते ही गोदाम बंद कर देते है जिससे समस्या बनी है, फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है।बाजार में दुकानदार १५०० रुपए का खाद का कट्टा दे रहे है। ओमप्रकाश, किसान श्यामपुर पढ़ना जारी रखे

