सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत करके ठेकेदार को देता था धमकी,जेल भेजा

कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान मामले सामने आया

दतिया Published: September 21, 2022 12:02:02 am

दतिया. प्रदेश शासन ने जिस नंबर को लोगों की मदद के लिए जारी किया है। उसी नंबर को आधार बनाकर अब लोगों को ब्लैकमेल करने और धमकाने का सिलसिला चल निकला है। इसी तरह का एक मामला कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। यहां शिकायत करने वाला खुद ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर 71 बार कॉल कर चुका। उसने शिकायत करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य कर्मचारियों को धमकाया लेकिन कलेक्टर के सामने जैसे ही पहुंचा तो पकड़ में आ गया ।उसे तत्काल जेल भेजा गया। उसने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार को भी दस बार कॉल किया।

सडक़ की शिकायत की

जनसुनवाई के दौरान जिले के गुड़ा गांव निवासी राजेंद्र यादव उर्फ बच्चू शिकायत लेकर पहुंचा कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार सडक़ अच्छी नहीं बना रहा। शिकायत करने पर धमका रहा है। इस पर कलेक्टर संजय कुमार ने मौके पर ही लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार लखन को बुला लिया।जब आमना सामना हुआ तो ठेकेदार ने बताया कि राजेन्द्र उसे बार-बार परेशान करता है। पैसे की मांग करता है। राज खुला तो आगे पूछताछ की गई । पता चला कि राजेन्द्र ने एक ही मोबाइल नंबर से 71 बार सीएम हेल्पलाइन लगाई। वह भी केवल अधिकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने या परेशान करने के लिए किया।कलेक्टर ने इस गंभीर मामले में उसे जेल भेज दिया। इसके अलावा कलेक्टर की जनसुनवाई में तमाम आवेदन आए। कई मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। कई मामलों को संबंधित विभाग में भेचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के अलावा सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

